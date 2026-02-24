L’arrivo di Jovanotti a Cortona ha attirato l’attenzione sulla Santa Margherita, che si trova in mano a una collezione privata. La sua visita ha portato alla luce un dettaglio inedito: il cantante ha salito una collina per ammirare il panorama e ricordare le parole di sua madre su questa figura. La scena si è svolta tra i vicoli del centro storico, dove molti abitanti si sono fermati a scattare foto. La giornata si è conclusa con una passeggiata tra le vie del borgo.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – A Cortona il 22 febbraio è un giorno speciale. Il calendario dice ancora inverno ma se ti chiami Lorenzo Cherubini la primavera è uno stato mentale che arriva in anticipo per far festa. Ed eccolo lì, il «ragazzo fortunato» che, in un video sui social, si è presentato in una versione già solare con una margherita tra le mani, omaggio floreale alla Santa, per raccontare la festa della patrona della città. Una storia che lo affascina tanto fin da quando era bambino, che sente dentro, legata ai ricordi di famiglia e alle strade di casa sua. «Oggi 22 febbraio è Santa Margherita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Oggi 22 febbraio, Santa Margherita da Cortona: la forza di una conversione travolgenteSanta Margherita da Cortona ha vissuto in un periodo di crisi personale, spinta da scelte sbagliate e tentazioni.

L’evento dell’anno. Cortona celebra. Santa Margherita: inizia il camminoA Cortona, domani si svolge una grande festa in onore di Santa Margherita, la patrona della città.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Jova e la (Santa) Margherita in mano: Arrivò a Cortona e salì in alto. Mia madre mi raccontava di lei; Jovanotti e l'omaggio a Santa Margherita la peccatrice che fece cose grandi. La forza, le prostitute, il profumo. Il video; Circo Massimo epicentro della musica: dall'Opera a Jovanotti; Disfida, De Nittis e Jova Summer, la Barletta dell'estate punta sui grandi eventi.

Jova Beach Party e le polemiche ambientaliste per la spiaggia di FermoLido di Fermo, secondo capitolo. Il Jova Beach Party torna sulle spiagge dopo due anni e si riapre il fronte delle polemiche ambientaliste. Che in realtà hanno accompagnato il tour estivo di Jovanotti ... repubblica.it

Jovanotti, duro sfogo contro gli econazisti: «Mitomani e narcisisti patologici. Io non sono un esaltato»Jovanotti torna a difendere il suo Jova Beach Party. Il cantante, in particolare, risponde direttamente a un articolo pubblicato dal quotidiano La Stampa a cura del geologo Mario Tozzi, in cui vengono ... ilmessaggero.it

#STASERA I Love You JOVA - Jovanotti Tribute Band (In acustico) live@ Matuta Vini&Burger - Santa Maria Capua Vetere (CE) #LAEventi 349 7763703 - facebook.com facebook