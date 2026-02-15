John Elkann vende la Stampa giornalisti aprono una pagina Instagram e lo criticano di nuovo | Atteggiamento inqualificabile

John Elkann ha deciso di vendere La Stampa, e i giornalisti hanno reagito aprendo una pagina Instagram per criticare il suo atteggiamento. La loro protesta nasce dalla sensazione che l’editore non abbia ascoltato le loro preoccupazioni, aggravando una situazione già difficile. Su Instagram, i giornalisti hanno scritto che il comportamento di Elkann è inaccettabile e poco rispettoso nei confronti della professione.

Il tempo non dà risposte, anzi: nel caso dell'annunciata vendita del quotidiano torinese La Stampa da parte dell'editore John Elkann sembra aumentare le incertezze. Lo hanno sottolineato i giornalisti della testata nel nuovo comunicato del comitato pubblicato ieri, 14 febbraio, che recita così: "Non accettiamo più la totale mancanza di trasparenza e informazione attorno alla vendita del gruppo Gedi (La Repubblica, La Sentinella del Canavese, Huffington Post, le radio Deejay, Capital e m2o, ndr). L'atteggiamento dell'attuale proprietà è inqualificabile e rischia di danneggiare anche l'esordio di un eventuale compratore nei rapporti con le giornaliste e i giornalisti.