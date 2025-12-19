DIRETTA Tutte le notizie del 19 dicembre | Napoli comunicato UFFICIALE contro Allegri Joao Mario verso l’addio alla Juve
Resta aggiornato con le ultime novità di oggi, giovedì 19 dicembre, su Calciomercato.it. Segui la nostra diretta per tutte le notizie più importanti, dai comunicati ufficiali alle trattative di mercato, con aggiornamenti in tempo reale su Napoli, Juventus e altri protagonisti del calcio italiano. Non perdere nessuna novità, restiamo connessi per essere sempre informati.
Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it Tutte le news di oggi, giovedì 19 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione. Napoli, comunicato UFFICIALE contro Allegr (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con Noi le notizie di oggi, giovedì 19 dicembre! 10:01 19 Dicembre Inter, a gennaio possibile affare con l'Al-Hilal di Inzaghi. Addio all’Inter a gennaio? Possibile affare con l’Al-Hilal. Di Inzaghi! 09:46 19 Dicembre Juve, Joao Mario saluta a gennaio. Joao Mario già ai saluti con la Juve. Il terzino portoghese, arrivato l’estate scorsa dal Porto nell’ambito dello scambio con Alberto Costa, è ai margini della squadra di Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 12 novembre: Allegri da Sinner, nota UFFICIALE del Napoli su Conte LIVE
Leggi anche: DIRETTA | Tutte le notizie del 7 dicembre: Lazio-Bologna 1-1, Napoli e Juve in campo
Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in diretta; Diretta streaming del Consiglio Comunale - Martedì 16 dicembre 2025 ore 19:30; 20° Giro d’Onore, il 19 dicembre alle 15 in diretta streaming su @federciclismo; Ucraina Russia, tra oggi e domani nuovo round di negoziati tra Usa e Kiev a Miami. LIVE.
Guerra Ucraina-Russia, Ue: prestito da 90 miliardi a Kiev per il 2026-27, congelati i beni russi, news in diretta - Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti di venerdì 19 dicembre 2025. fanpage.it
Tutte le notizie del 14 dicembre - News di oggi domenica 14 dicembre in tempo reale qui su Calciomercato. calciomercato.it
Tutte le notizie dell’11 dicembre - Tra campo e mercato, aggiornamenti in diretta qui su Calciomercato. calciomercato.it
DIRETTA Tutte le notizie del 17 dicembre: Inter, spunta l’ex Juve per sostituire Dumfries. Gimenez si opera x.com
Mattino 5. . Ore decisive per il caso Garlasco: tutte le ultime novità in diretta a #Mattino5 - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.