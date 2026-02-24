Joao Mario torna sull’addio alla Juve | Via per una scelta tecnica e tattica Riscatto a fine stagione? Penso solo al presente

Joao Mario spiega che ha lasciato la Juventus per motivi tecnici e tattici, dopo aver giocato appena 14 partite. La decisione è arrivata a fine stagione, quando il club ha preferito puntare su altri uomini. Il centrocampista portoghese si concentra ora sulla sua carriera attuale, evitando di parlare di un possibile riscatto. La sua esperienza in Italia si è conclusa con 2 gol e 3 assist. Ora guarda avanti, senza pensare troppo al passato.

Joao Mario torna sull’addio alla Juve: «Via per una scelta tecnica e tattica». Le dichiarazioni dell’ex giocatore bianconero oggi in forza al Bologna. Joao Mario è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le parole del nuovo giocatore del Bologna che ha lasciato la Juventus lo scorso gennaio. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO AMBIENTE – « Mi trovo molto bene, sin dal primo giorno ho ricevuto un’accoglienza calorosa. Il gruppo è molto unito ed è stato facile adattarmi. Ho avuto modo anche di girare per la città e ho assaporato del buon cibo. Anche l’allenatore ha avuto modo di condividere le sue idee con me e tatticamente mi sto trovando a mio agio » CAMBIARE SQUADRA – « È vero sono stato tanto anni al Porto, lì ho avuto modo di formarmi come giocatore e uomo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Soulé rivela sull’addio alla Juve: «Volevo venire solo alla Roma, è stata una scelta fantastica. Giocare con Dybala? Ecco cosa si prova» Matias Soulé ha spiegato di aver scelto di lasciare la Juventus per approdare alla Roma perché voleva solo questa squadra, una decisione che considera “fantastica”.

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani fino alla fine, scambio Holm-Joao Mario a buon puntoLa Juventus lavora ancora sul mercato e cerca di chiudere alcune trattative.

Joao Mario è andato in prestito secco al Bologna...

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Oggi la ripresa. Presentazione di Joao Mario alle 14; Torna la coppia Simeone-Adams, Joao Mario da titolare? Le probabili formazioni di Torino-Bologna; Bologna-Udinese 1-0; Bologna, le ultime verso il Torino: Sohm può partire dal 1'. Nuova chance per Joao Mario.

Juventus, mercato flop, il caso Joao MarioJuventus, mercato flop: acquisti sbagliati e attacco in crisi Gli acquisti per rinforzare il reparto avanzato non hanno funzionato. Il mercato estivo della Juventus si sta rivelando ... tuttojuve.com

Pagina 0 | Juve sull’ennesimo capolavoro di Corvino: Tiago Gabriel. Joao Mario, abbiamo un problemaCi sono pure gli occhi della Vecchia Signora su uno dei talenti emergenti dell’attuale Serie A, ovvero il centrale portoghese Tiago Gabriel. Il centrale classe 2004 si è imposto da protagonista nel ... tuttosport.com

BUONGIORNO ROSSOBLU'!! Non c'è tempo da perdere, i rossoblù rinfrancati dalla preziosa vittoria casalinga riprenderanno subito ad allenarsi oggi in vista di BFCBrann di giovedì, con una seduta alle ore 11 al centro tecnico Niccolò Galli. Joao Mario ver - facebook.com facebook

La furia di Santiago, Joao Mario in crescita, Freuler corre per tutti x.com