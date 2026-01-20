Giornata negativa in A2 per Jesi e Corinaldo | arriva una doppia sconfitta dai numeri pesanti

Nella tredicesima giornata di serie A2, Jesina Calcio a 5 e Corinaldo hanno subito sconfitte significative. La Jesina è stata battuta 0-5 dal Russi, mentre il Corinaldo ha perso 6-2 contro la X Martiri a Vigarano Mainarda. Risultati che evidenziano un momento difficile per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

La 13esima giornata di serie A2 non sorride né alla Jesina Calcio a 5 né al Corinaldo. La prima trova la sconfitta per mano del Russi (0-5); la seconda, di scena a Vigarano Mainarda, provincia di Ferrara, cede il passo alla X Martiri (6-2). Al PalaTriccoli, tempio del futsal jesino, i padroni di casa giocano un buon primo tempo, alla pari e con grande intensità, nonostante di fronte ci sia la capolista ancora imbattuta Russi. Si va a riposo sull’1-0 ospite, ma con il rammarico di un tiro libero fallito da parte dei locali che avrebbe potuto cambiare il verdetto finale. Nella ripresa esce tutto ciò che ha permesso la squadra romagnola di stare lassù in cima, incontrastata, e la Jesina nulla può. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

