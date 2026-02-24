Italiano blocca Zaniolo in campo per parlargli | Sei troppo forte L'ex Roma lo gela con una frase

Vincenzo Italiano ha fermato Zaniolo in campo dopo Bologna-Udinese per complimentarsi con lui, dicendogli che è molto forte. Zaniolo ha risposto che da nove anni affronta critiche continue. L’allenatore ha deciso di parlargli direttamente, dimostrando rispetto e attenzione verso il giocatore. La scena si è svolta subito dopo il fischio finale, lasciando intendere che il confronto è stato sincero e diretto. La conversazione ha catturato l’interesse dei presenti nello stadio.

