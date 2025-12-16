L'arbitro Marchetti gela Zaccagni ma lo fa con affetto | Mi dispiace caro lo sai pure tu

16 dic 2025

Durante la partita tra Parma e Lazio, l'arbitro Marchetti ha rivolto parole di affetto e comprensione a Zaccagni, anche se ha preso una decisione difficile. Durante l'Open VAR, è stato ascoltato l'audio tra la sala VAR e l'arbitro, rivelando un dialogo che ha suscitato attenzione e riflessione sulla gestione delle decisioni arbitrali.

Durante Open VAR è stato fatto ascoltare l'audio della sala VAR e dell'arbitro Marchetti in occasione dell'espulsione di Zaccagni in Parma-Lazio: "Ci sono 20 telecamere, mi dispiace per te". Poi quel "caro" per accompagnarlo fuori dal campo. Fanpage.it

