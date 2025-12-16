Zaniolo risponde a Olivera e lo provoca il video virale dello scontro in campo | Sei scarso

Durante la partita tra Udinese e Napoli, un video virale ha catturato uno scontro tra Zaniolo e Olivera, con il giocatore azzurro che lo provoca dicendo “Sei scarso”. Il terzino del Napoli, invece, ha mantenuto la calma, senza rispondere alle provocazioni, evidenziando un episodio che ha attirato l’attenzione sui social.

Un video diventato virale mostra Zaniolo provocare Olivera durante Udinese-Napoli: "Sei scarso". Il terzino del Napoli mantiene la calma e non risponde alle provocazioni. Zaniolo ha provocato Olivera, svelato il labiale del calciatore dell'Udinese - Il calciatore dell'Udinese durante la partita di ieri ha provocato il calciatore azzurro Mathias Olivera che non ha replicato al collega bianconero.

Zaniolo: “Vi dico cosa è successo nello spogliatoio della Roma, mi hanno provocato”. Cosa rischia - Il calciatore è accusato di aver mandato in ospedale due calciatori della squadra Primavera della Roma, dopo una lite al Viola ... fanpage.it

#Udinese, #Zaniolo: "Che bella giornata. Complimenti ad un ragazzo speciale come #Ekkelenkamp" - facebook.com facebook

