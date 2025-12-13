Acquisto case il tasso variabile è più vantaggioso ma gli italiani preferiscono quello fisso | ecco quanto si risparmia

Nonostante il tasso variabile offra attualmente benefici economici, la maggior parte degli italiani sceglie ancora un mutuo a tasso fisso. Analizziamo le differenze tra le due opzioni e quanto si può risparmiare optando per il tasso variabile, che rappresenta una scelta meno diffusa ma potenzialmente più vantaggiosa in questo momento.

Il 90% degli italiani che acquista casa continua a preferire il mutuo a tasso fisso, anche se in questo momento quello variabile comporta vantaggi concreti. Nell’ultimo anno la forbice tra tasso fisso e variabile si è allargata di quasi un punto percentuale. Al tempo stesso l’Euribor, cioè l’indice di riferimento interbancario, si è stabilizzato intorno al 2%. – Notizie.com Scegliere prestiti a tasso variabile potrebbe comportare vantaggi soprattutto tra i più giovani, complici anche l’attuale congiuntura e l’assenza di ulteriori tagli dei tassi della Banca centrale europea. Notizie.com

Mutui a tasso variabile da 2,18% con Monte dei Paschi di Siena ad agosto 2025 - Se si ha margine di tolleranza sulla rata del mutuo, il tasso variabile beneficia di valori di partenza più bassi e, stando alle curve attese dell’Euribor, potrebbe mantenere un vantaggio nel medio ... mutuionline.it

Mutui a tasso variabile da 2,19% con Monte dei Paschi di Siena a ottobre 2025 - Nel scorso di settembre 2025, il tasso medio sui mutui casa si è attestato al 3,25%: lo rileva il Rapporto mensile ABI, che fotografa l’andamento dei tassi e risente anche del mix delle nuove ... mutuionline.it

