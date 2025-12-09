La flat tax per i super ricchi che scelgono l’Italia cambierà | ecco a chi conviene e cosa ci guadagnano gli italiani

Xml2.corriere.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente legge di Bilancio modifica la flat tax per i super ricchi che trasferiscono la residenza in Italia, portando il limite da 200 mila a 300 mila euro annui. Questa novità influisce sui benefici fiscali per i neo residenti, suscitando interesse sulle implicazioni per gli italiani e sull'equilibrio fiscale del paese.

Previsto dalla legge di Bilancio l’aumento da 200 mila a 300 mila euro all’anno per la tassa piatta applicata ai neo residenti. La quota per i familiari salirà da 25 a 50 mila. Ecco come funziona: tutti i vantaggi e le procedure da seguire. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

la flat tax per i super ricchi che scelgono l8217italia cambier224 ecco a chi conviene e cosa ci guadagnano gli italiani

© Xml2.corriere.it - La flat tax per i super ricchi che scelgono l’Italia cambierà: ecco a chi conviene e cosa ci guadagnano gli italiani

Approfondisci con queste news

flat tax super ricchiLa flat tax per i super ricchi che scelgono l’Italia cambierà: ecco come, a chi conviene (e cosa ci guadagnano gli italiani) - Previsto dalla legge di Bilancio l’aumento da 200 mila a 300 mila euro all’anno per la tassa piatta applicata ai neo residenti. Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Flat Tax Super Ricchi