Italia medaglia d' oro nel tiramisù

Il tiramisù ha conquistato l’oro ai Giochi Olimpici Milano Cortina, motivato dalla passione degli chef italiani e dalla tradizione che tramanda il dolce da generazioni. La vittoria è arrivata grazie all’abilità di pasticceri che hanno saputo valorizzare gli ingredienti semplici come mascarpone e caffè, creando un dessert apprezzato in tutto il mondo. Questa medaglia celebra la cucina italiana e il suo spirito creativo, lasciando un segno indelebile nella storia delle competizioni.

Brignone, spostati. L'undicesima medaglia d'oro italiana nei gioiosissimi Giochi Olimpici Milano Cortina terminati domenica (e che già ci mancano) l'ha vinta il tiramisù. Un cibo che ha dominato nelle cucine dei diversi villaggi olimpici e che trionfa nelle migliaia di video che rimbalzano su Instagram, postati da atleti di tutto il mondo entusiasti di mostrare con quanta gioia mandavano a quel paese la bilanciatissima dieta da sportivi rimpinzandosi del dolce a base di uova, mascarpone, savoiardi e caffè. Un dessert diffuso in tutto il mondo, ma vuoi mettere mangiarlo a un centinaio di chilometri da dove è stato inventato? E pazienza se gli stranieri si sono pappati anche l'accento finale sulla «u», troppo difficile da digerire per i nostri affamati ospiti.