L’Italia chiude i Giochi Invernali senza medaglie nel superG maschile, un settore che non riesce a trovare un oro dal 2010, quando Razzoli vinse nel 2010. Questa volta, i successi arrivano in discesa libera con Franzoni e Paris, che portano a casa due medaglie preziose, ma il superG resta un tabù ancora aperto.

Il settore della velocità maschile di sci alpino chiude i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con un bilancio ampiamente positivo per l’Italia, grazie alle due medaglie raccolte in discesa libera da Giovanni Franzoni (argento) e Dominik Paris (bronzo) sulla Stelvio. La tavola sembrava apparecchiata per un risultato di peso anche in SuperG, ma tra circostanze sfavorevoli e performance imperfette è mancato qualcosa agli azzurri di punta per salire sul podio. Il supergigante si conferma quindi un tabù per la Nazionale italiana maschile di sci alpino, che non è ancora riuscita a conquistare medaglie olimpiche in questa specialità (introdotta per la prima volta nel programma dei Giochi nel 1988). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia, quanti tabù: mai una medaglia nel superG maschile. E l’ultimo oro rimarrà quello di Razzoli nel 2010?

Ai Campionati Europei di Pista lunga a Tomaszow Mazowiecki, il team italiano maschile di pursuit si distingue conquistando la medaglia d'oro.

Oggi gli atleti italiani scendono in pista con grandi aspettative.

