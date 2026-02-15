Brignone bis d' oro | trionfo nel gigante 20esima medaglia per l' Italia

Federica Brignone ha ottenuto un’altra medaglia d’oro nel gigante ai Giochi di Milano Cortina, confermando la sua abilità sulla neve. La sciatrice valdostana, già vincitrice del oro nel supergigante e campionessa del mondo in questa specialità, ha dimostrato ancora una volta di essere tra le migliori al mondo. Con questa vittoria, raggiunge la sua quinta medaglia olimpica e si aggiudica il suo secondo oro ai Giochi in carriera. La sua presenza sul podio olimpico si mantiene stabile, dopo il bronzo di PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022.

Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nel gigante femminile ai Giochi di Milano Cortina. La valdostana, già oro nel supergigante e campionessa nel mondo in carica in questa specialità, conquista così la sua quinta medaglia olimpica in carriera e resta sul podio olimpico tra le porte larghe dopo il bronzo di PyeongChang 2018 e l'argento di Pechino 2022.Con questa medaglia inoltre l'Italia eguaglia il record di podi (20) ottenuto dalla spedizione azzurra ai Giochi Olimpici Invernali di Lillehammer 1994. E anche quello di ori sempre di Lillehammer '94.