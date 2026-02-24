Israele ritrovato morto un capodoglio in via d' estinzione

Un capodoglio, specie in via di estinzione, è stato trovato senza vita su una spiaggia del sud di Israele. La scoperta ha attirato l’attenzione di conservazionisti e passanti, mentre le autorità hanno annunciato che sarà condotta un’autopsia per capire le cause del decesso. La balena, lunga circa 15 metri, rappresenta un esempio della crescente minaccia che incombe su questa specie marina. La ricerca delle ragioni del suo decesso prosegue.

Un capodoglio in via di estinzione è stato ritrovato morto su una spiaggia nel sud di Israele. L' Autorità per la natura e i parchi ha dichiarato che verrà effettuata un'autopsia sul corpo della balena per "chiarire le circostanze della morte". I capodogli possono raggiungere i 18 metri di lunghezza, sono classificati come specie in via di estinzione e protetti a livello federale. Sono stati quasi decimati dall'industria baleniera tra il XIX e XX secolo a causa dello spermaceti, sostanza presente nelle teste di questi grandi cetacei che veniva utilizzata nelle lampade a olio, nei lubrificanti e nelle candele.