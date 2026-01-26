Ritrovato il corpo dell' ultimo ostaggio a Gaza Israele | Riapriamo il valico di Rafah

È stato rinvenuto a Gaza il corpo dell'ultimo ostaggio di Hamas, il sergente maggiore Ran Gvili. In seguito a questo ritrovamento, Israele ha annunciato la riapertura del valico di Rafah, un passo importante nelle dinamiche di gestione del conflitto e degli aiuti umanitari nella regione. La situazione nella Striscia, già gravemente danneggiata da oltre due anni di bombardamenti, continua a suscitare attenzione internazionale.

Si tratta del sergente maggiore Ran Gvili, rapito il 7 ottobre 2023. La notizia ha scatenato l'entusiasmo di Trump A Gaza City, la principale città della Striscia ormai devastata da oltre due anni di incessanti bombardamenti israeliani, è stato trovato il corpo dell'ultimo ostaggio nelle mani di Hamas, quello del sergente maggiore Ran Gvili. La salma sarà riportata in Israele per la sepoltura. A distanza di tre mesi dall'inizio del cessate il fuoco tra Israele e Hamas nell'ambito dell'accordo di pace di Donald Trump, il corpo di Gvili è stato trovato nel cimitero della parte orientale di Gaza City, dopo un'operazione di ricerca avviata nel fine settimana dai militari di Tel Aviv che ha portato alla riesumazione di centinaia di corpi in un cimitero musulmano.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su ritrovato corpo Gaza, Israele riaprirà il valico di Rafah: resta il nodo dell’ultimo ostaggio non consegnato Israele annuncia la riapertura del valico di Rafah tra Gaza e Israele, in accordo con i 20 punti del piano di pace tra le due parti. Gaza, esercito Israele: “Individuato il corpo dell’ultimo ostaggio nella Striscia” – La diretta Le notizie di oggi riguardano la situazione in Medio Oriente, con l’annuncio delle forze israeliane di aver individuato e identificato il corpo dell'ultimo ostaggio rimasto nella Striscia di Gaza, il sergente Ran Gvili. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su ritrovato corpo Argomenti discussi: Federica Torzullo: trovato un cadavere nella sede dell'azienda del marito; Femminicidio Anguillara, pm: Delitto efferato e violento. Marito non risponde al gip; Federica Torzullo, il corpo ritrovato sotto due metri di terriccio. Il marito in cella. L’ha uccisa; Anguillara, è di Federica Torzullo il cadavere trovato nella ditta del marito: l’uomo in carcere. Gaza, ritrovato il corpo dell’ultimo ostaggio israeliano: era in un cimiteroL’Idf conferma il recupero del sergente maggiore Ran Gvili dopo un’operazione basata su nuove inform ... msn.com Ritrovato il corpo di Ran Gvili, l'ultimo ostaggio a Gaza. L'Idf: «Tutti i rapiti sono stati restituiti»I resti individuati in un cimitero nella parte orientale di Gaza City. Hamas aveva fornito informazioni sulla posizione del corpo dell'ultimo dei 251 israeliani rapiti il 7 ottobre 2023 ... msn.com Ritrovato il corpo di Ran Gvili, l'ultimo ostaggio a Gaza. L'Idf: «Tutti i rapiti sono stati restituiti» x.com Era il 25 gennaio 2016, il suo corpo fu ritrovato il 3 febbraio, maciullato dalle torture. Il nome del ricercatore ucciso in Egitto, fin dall’inizio, ha messo a confronto la ragion di Stato e la giustizia, gli interessi e i diritti. Due mondi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.