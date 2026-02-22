Speranze finite ritrovato morto dai vigili del fuoco

Dario Marini, 39 anni di Padova, è stato trovato morto dai vigili del fuoco dopo essere scomparso senza lasciare tracce. La ricerca, avviata quando non si era più in contatto con lui, si è conclusa con il ritrovamento del suo corpo in una zona isolata. La famiglia sperava in un esito positivo, ma ora si trova di fronte a questa triste realtà. La causa del decesso resta ancora da chiarire.

Fino all'ultimo si confidava in un epilogo positivo. Nella giornata odierna, 22 febbraio la speranza di ritrovare è vita Dario Marini, 39 anni padovano è svanita. I vigili del fuoco poco prima dell'ora di pranzo l'hanno trovato ad Avio in provincia di Trento. Immediato l'arrivo del personale medico che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Il rinvenimento è arrivato in un luogo non distante da dove nei giorni scorsi era stata rinvenuta l'auto dell'uomo, una Fiat Cinquecento parcheggiata. La notizia è arrivata in pochi minuti anche a Padova dove il trentanovenne era molto conosciuto, lasciando tutti senza parole. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

