My Secret Santa | dietro la barba di Babbo Natale si nasconde molto di più

Il film: My Secret Santa, 2025. Diretto da: Michael Rohl. Cast: Alexandra Breckenridge, Ryan Eggold, Tia Mowry, Madison MacIsaac. Genere: Commedia natalizia. Durata: 1 ora e 32 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Una madre single, in piena crisi economica, si traveste da Babbo Natale per lavorare in un resort e permettere alla figlia di frequentare una costosa accademia di snowboard. Tra equivoci e imprevisti, finirà per innamorarsi proprio del suo nuovo capo. A chi è consigliato? A chi ama le rom-com natalizie leggere, prevedibili ma consolatorie, e a chi cerca una storia fatta di buoni sentimenti e qualche sorriso. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - My Secret Santa: dietro la barba di Babbo Natale si nasconde molto di più.

