Mosca si nasconde dietro al Venezuela
Mosca sembra muoversi dietro le quinte in modo invisibile, mentre nella scena internazionale emergono nuove figure e strategie. Recentemente, il capo dell’ufficio di presidenza ucraino, Kyrylo Budanov, ha iniziato il suo incarico con un viaggio a Parigi, indossando un abbigliamento formale. Questo gesto segna un nuovo capitolo nelle dinamiche geopolitiche, dove le alleanze e le risposte si evolvono in modo sottile ma costante.
Il nuovo capo dell'ufficio di presidenza ucraino, Kyrylo Budanov, ha inaugurato la sua nuova nomina con un viaggio in giacca e cravatta a Parigi, abbigliamento strano per lui che più frequent.
Mosca si nasconde dietro al Venezuela; Venezuela, le reazioni. Mosca: «Violato diritto internazionale», Cina chiede rilascio immediato. Ue: «Sosteniamo transizione democratica»; Cina e Russia, blanda condanna sul Venezuela. Il raid può legittimare le mire su Donbass e Taiwan; Mosca fornisce le prove” dell’attacco alla residenza di Putin.
Mosca si nasconde dietro al Venezuela - Il Cremlino usa la cattura di Maduro e il sequestro della petroliera per non dare risposte serie sulla proposta di pace in Ucraina. ilfoglio.it
Attacco al Venezuela, cosa c'è dietro: dalla guerra ai narcos alle petroliere inseguite (una con la bandiera russa), tutte le tensioni con gli Usa - «Attenzione: se trasportate droga che può uccidere gli americani, vi stiamo dando la caccia! msn.com
La Russia esplode contro gli Stati Uniti per il “sequestro” della petroliera venezuelana!!!
Kapustin è vivo: intelligence ucraina beffa Mosca e incassa i 500mila dollari destinati al suo assassinio Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook
