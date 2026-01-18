FT Ue | dazi contro Usa per Groenlandia

Le capitali dell'Unione Europea stanno considerando misure di risposta alle recenti minacce di Donald Trump riguardo alla Groenlandia, tra cui l'imposizione di dazi commerciali per circa 93 miliardi di euro o restrizioni sull'accesso delle aziende statunitensi al mercato europeo. Queste decisioni sono parte di una strategia di tutela degli interessi europei di fronte a tensioni economiche e politiche con gli Stati Uniti.

21.10 Le capitali dell'Ue stanno valutando l' imposizione di dazi per 93 miliardi di euro sugli Stati Uniti o la restrizione dell'accesso delle aziende americane al mercato interno, in risposta alle minacce di Donald Trump agli alleati della Nato contrari alla sua campagna per l'acquisizione della Groenlandia. Lo scrive il Financial Times, sottolineando che la mossa segna la crisi più grave nelle relazioni transatlantiche da decenni. Si cerca di trovare un compromesso che eviti profonda frattura tra gli Stati membri della Nato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Groenlandia, FT: UE valuta dazi da 93 miliardi contro gli Usa

Le capitali europee stanno considerando l'imposizione di dazi doganali per un importo complessivo di 93 miliardi di euro nei confronti degli Stati Uniti, secondo fonti del Financial Times. Questa possibile misura si inserisce in un contesto di tensioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico, con implicazioni che potrebbero influenzare il commercio internazionale e le relazioni economiche globali.

Groenlandia, gelo Ue-Usa dopo annuncio dazi. Meloni: sono un errore

La tensione tra Stati Uniti e Europa si intensifica dopo l’annuncio di Donald Trump di imporre dazi del 10% su otto Paesi europei, accusati di opporsi al controllo sulla Groenlandia. La decisione ha suscitato reazioni e critiche, tra cui quella della Premier italiana Giorgia Meloni, che ha definito l’azione un errore. La vicenda evidenzia le tensioni geopolitiche in atto e le ripercussioni sulle relazioni internazionali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

L'ossessione di Trump per la Groenlandia

Meloni che risponde a Trump sui dazi annunciati contro “i Paesi europei che hanno mandato soldati in Groenlandia” somiglia a Benigni e Troisi quando, in Non ci resta che piangere, scrivono la lettera a Savonarola. Non è diplomazia: è devozione. Non è una x.com

La Meloni sulla Groenlandia: “L’aumento dei dazi Usa è un errore. Ho sentito Trump, va evitata una escalation. Incomprensione sull'invio di militari". Come sempre toni furbini, frenati, un po’ di qua e un po’ di là, da mediatrice ipotetica, che finge democrazia ed - facebook.com facebook