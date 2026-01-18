Groenlandiafonti Ue | ora no dazi a Usa

Secondo fonti dell'Unione Europea, attualmente non sono stati adottati dazi o misure commerciali coercitive nei confronti degli Stati Uniti. Questa posizione riflette un momento di stabilità nelle relazioni commerciali tra le due economie, senza l'attivazione di strumenti di intervento economico. La situazione potrebbe evolversi in futuro, ma al momento non sono previste azioni di natura restrittiva o punitive.

22.05 "Al momento non è prevista l'adozione dello strumento anti coercizione né di altri strumenti commerciali nei confronti degli Stati Uniti".Lo sostiene una fonte diplomatica europea al termine del Coreper."Le misure di riequilibrio dell'Ue,pari a 93 mld di euro, sono state sospese fino al 6 febbraio: l'Ue deciderà solo dopo il 1° febbraio se prorogare tale sospensione". I 27 concordano sul fatto che l'uso di misure commerciali per fare pressione non è auspicabile e si impegneranno con gli Usa per chiarire questo punto.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

FT, Ue: dazi contro Usa per Groenlandia

Le capitali dell'Unione Europea stanno considerando misure di risposta alle recenti minacce di Donald Trump riguardo alla Groenlandia, tra cui l'imposizione di dazi commerciali per circa 93 miliardi di euro o restrizioni sull'accesso delle aziende statunitensi al mercato europeo. Queste decisioni sono parte di una strategia di tutela degli interessi europei di fronte a tensioni economiche e politiche con gli Stati Uniti.

Groenlandia, l'Ue valuta dazi agli Usa per 93 miliardi

