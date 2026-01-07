Scuola iscrizioni al via per 26mila alunni Alla primaria il 38% in meno in 10 anni
Dal 13 gennaio sono aperte le iscrizioni online per le scuole italiane, coinvolgendo circa 26mila alunni. Negli ultimi dieci anni, si è registrato un calo del 38% delle iscrizioni alla scuola primaria. La procedura digitale riguarda sia le scuole elementari che le medie superiori, semplificando il processo di iscrizione e aggiornando le modalità di accesso all'istruzione.
DAL 13 GENNAIO. Si avvicina il momento della scelta: pratiche solo online per elementari, medie superiori. Si fa sentire il calo demografico. Ultimi open day negli istituti di secondo grado: nuovi indirizzi in partenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
