Scuola iscrizioni al via per 26mila alunni Alla primaria il 38% in meno in 10 anni

Dal 13 gennaio sono aperte le iscrizioni online per le scuole italiane, coinvolgendo circa 26mila alunni. Negli ultimi dieci anni, si è registrato un calo del 38% delle iscrizioni alla scuola primaria. La procedura digitale riguarda sia le scuole elementari che le medie superiori, semplificando il processo di iscrizione e aggiornando le modalità di accesso all'istruzione.

Scuola, iscrizioni al via il 13 gennaio: come funzionano - Fino al 14 febbraio sulla piattaforma Unica si potrà presentare la domanda per le prime di elementari, medie e superiori statali ... giornaledibrescia.it

Iscrizioni scuola 2026/27: domande al via il 13 gennaio/ Ecco come presentarle online o cartacee - Iscrizioni scuola 2026/27 al via il 13 gennaio: ecco come presentare la domanda digitale o cartacea, anche per l'istruzione parentale ... ilsussidiario.net

Le ISCRIZIONI alla scuola dell’infanzia, alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026. Per informazioni e dettagli si consiglia di visitare il si - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.