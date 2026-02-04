Iran-Usa venerdì i colloqui | il vantaggio di Trump i dubbi su Khamenei l’apertura di Teheran

Venerdì si terranno nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran, nel tentativo di avvicinare le posizioni sul nucleare. È il terzo sforzo di Donald Trump da quando è tornato alla Casa Bianca, mentre cresce il dubbio su Khamenei e cresce anche l’apertura di Teheran. La situazione resta delicata e i negoziati sono pieni di incertezze.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.