Iran-Usa venerdì i colloqui | il vantaggio di Trump i dubbi su Khamenei l’apertura di Teheran
Venerdì si terranno nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran, nel tentativo di avvicinare le posizioni sul nucleare. È il terzo sforzo di Donald Trump da quando è tornato alla Casa Bianca, mentre cresce il dubbio su Khamenei e cresce anche l’apertura di Teheran. La situazione resta delicata e i negoziati sono pieni di incertezze.
(Adnkronos) – Per la terza volta da quando è tornato alla Casa Bianca, Donald Trump tenta la strada di un accordo sul nucleare con l'Iran. I colloqui in programma venerdì – dove non è ancora dato sapere con certezza, forse a Istanbul o, come chiesto da Teheran, forse in Oman – mettono però alla prova.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Iran, Trump: “Colloqui in corso con Teheran”. Media: venerdì Witkoff-Araghchi a Istanbul
Donald Trump conferma che ci sono colloqui in corso con l’Iran.
Khamenei sfida Trump: “Criminale”. Gli 007 Usa: “L’Iran prepara attacchi a basi americane”. Il tycoon: “Ora di un cambio di leadership a Teheran”
Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano ad aumentare, con dichiarazioni dure da entrambe le parti.
Iran, imponenti manifestazioni. Trump: Pronti a colpire. Khamenei: Si occupi dei problemi Usa
