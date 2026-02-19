Iran l’ipotesi di una guerra con gli Usa fa salire il petrolio | arma di rappresaglia per Teheran
Il rischio di un attacco degli Stati Uniti contro l’Iran ha causato un forte aumento del prezzo del petrolio. La possibilità di una guerra su vasta scala ha alimentato la paura tra gli investitori, portando i prezzi a salire rapidamente. Le tensioni tra i due paesi si sono intensificate negli ultimi giorni, con Teheran che minaccia di usare il petrolio come arma di rappresaglia. Questo scenario ha già spinto le quotazioni del greggio ai livelli più alti degli ultimi mesi. Gli analisti osservano attentamente gli sviluppi nelle prossime ore.
La prima reazione economica al rischio sempre più concreto di un attacco americano all'Iran su larga scala c'è già stata, piuttosto scontata: è salito, e sta continuando a salire, il prezzo del petrolio. E' altissima infatti la probabilità che in caso di un conflitto lungo, ovvero con un impegno prolungato da parte degli.
Trump medita (di nuovo) l’attacco all’Iran: «Navi pronte, come in Venezuela». Teheran: «Sarebbe guerra totale con Usa e Israele»La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire.
Iran, terminato il secondo round di colloqui con gli Usa a Ginevra. Teheran: "Progressi"
L'Iran ha annunciato la fine del secondo round di negoziati con gli Stati Uniti a Ginevra, affermando di aver fatto
La Borsa del 19 febbraio, Europa in rosso con l'ipotesi di attacchi Usa in Iran
L'euro sale per le dichiarazioni Bce e dubbi sulla successione di Lagarde. Prezzo del petrolio in rialzo per l'ipotesi di attacchi Usa in Iran
Iran, insulti all'Europa: un deputato strappa l'immagine di Mattarella. Tajani convoca l'ambasciatore
L'ipotesi di un attacco all'Iran non è ancora scongiurata. Ma dopo tre ore di colloqui, da Ginevra è trapelato un cauto ottimismo. La tensione è alta,
Il capo dell'agenzia nucleare iraniana Mohammad Eslami apre a un'ipotesi che potrebbe pesare sui colloqui in corso con gli Stati Uniti in Oman.