Iran l’ipotesi di una guerra con gli Usa fa salire il petrolio | arma di rappresaglia per Teheran

Il rischio di un attacco degli Stati Uniti contro l’Iran ha causato un forte aumento del prezzo del petrolio. La possibilità di una guerra su vasta scala ha alimentato la paura tra gli investitori, portando i prezzi a salire rapidamente. Le tensioni tra i due paesi si sono intensificate negli ultimi giorni, con Teheran che minaccia di usare il petrolio come arma di rappresaglia. Questo scenario ha già spinto le quotazioni del greggio ai livelli più alti degli ultimi mesi. Gli analisti osservano attentamente gli sviluppi nelle prossime ore.

Trump medita (di nuovo) l’attacco all’Iran: «Navi pronte, come in Venezuela». Teheran: «Sarebbe guerra totale con Usa e Israele»La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire.

Iran, terminato il secondo round di colloqui con gli Usa a Ginevra. Teheran: “Progressi”L'Iran ha annunciato la fine del secondo round di negoziati con gli Stati Uniti a Ginevra, affermando di aver fatto

