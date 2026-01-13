Trump attaccherà l’Iran? Lo spettro della guerra non lineare e le due facce del tycoon

L’attuale situazione tra Stati Uniti e Iran rimane tesa, con Donald Trump che ha espresso minacce di intervento militare senza ancora agire. In questo contesto, si analizzano le possibili strategie e le implicazioni di un’azione non lineare, evidenziando le diverse sfaccettature delle decisioni del tycoon e il loro impatto sulla stabilità internazionale. Un quadro che richiede attenzione e analisi obiettiva, senza previsioni affrettate.

