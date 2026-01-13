Trump attaccherà l’Iran? Lo spettro della guerra non lineare e le due facce del tycoon
L’attuale situazione tra Stati Uniti e Iran rimane tesa, con Donald Trump che ha espresso minacce di intervento militare senza ancora agire. In questo contesto, si analizzano le possibili strategie e le implicazioni di un’azione non lineare, evidenziando le diverse sfaccettature delle decisioni del tycoon e il loro impatto sulla stabilità internazionale. Un quadro che richiede attenzione e analisi obiettiva, senza previsioni affrettate.
Roma, 13 gennaio 2025 – Il presidente americano, Donald Trump, minaccia l’intervento armato in Iran. Ma non attacca, almeno per il momento. Una decisione che, se confermata, è dettata da lungimiranza e dalla consapevolezza che un conto è tirare giù un dittatore sudamericano, un conto è attuare un regime change in un Paese mediorientale. Iran: chi gioisce e chi si preoccupa per la caduta degli Ayatollah? Attaccare l’Iran significherebbe innescare una guerra non lineare su più fronti: Libano, Siria, Iraq, Golfo Persico, Mar Rosso. Non una guerra “americana”, ma una guerra diffusa, fatta di sabotaggi, missili, milizie e ritorsioni indirette, la maggior parte ai danni di privati, aziende investitori e diplomatici americano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
