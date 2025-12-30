Paura al centro commerciale Porte di Pescara | fumo in galleria struttura evacuata

Martedì 30 dicembre, al centro commerciale Porte di Pescara vicino all'aeroporto, si sono verificati momenti di preoccupazione a causa della presenza di fumo in galleria. La struttura è stata evacuata tempestivamente per garantire la sicurezza dei clienti e del personale. La situazione è stata prontamente gestita dalle autorità, senza riportare feriti o danni significativi.

