Paura al centro commerciale Porte di Pescara | fumo in galleria struttura evacuata
Martedì 30 dicembre, al centro commerciale Porte di Pescara vicino all'aeroporto, si sono verificati momenti di preoccupazione a causa della presenza di fumo in galleria. La struttura è stata evacuata tempestivamente per garantire la sicurezza dei clienti e del personale. La situazione è stata prontamente gestita dalle autorità, senza riportare feriti o danni significativi.
Attimi di paura nella mattinata di martedì 30 dicembre al centro commerciale Porte di Pescara, nei pressi dell'aeroporto. La struttura è stata evacuata per un possibile incendio, ma solo dopo si è capito che si trattava di un falso allarme.Stando alle prime informazioni, durante i lavori di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Paura al liceo Marconi di Pescara, quattro persone in ospedale per intossicazione da ammoniaca. Evacuata la scuola
Leggi anche: Paura al liceo Marconi di Pescara, quattro persone in ospedale per intossicazione da ammoniaca. Evacuata la scuola
Maranza, agguato nel parcheggio: “La notte abbiamo paura, filmano e postano le imprese”; Campobasso, paura in centro città: a fuoco lo stabile della Corte dei Conti.
Incendio nel centro commerciale, notte di paura a Calenzano - Firenze, 25 ottobre 2025 – Paura nella notte al centro commerciale Il Parco a Calenzano dove è scoppiato un incendio. lanazione.it
Paura in un centro commerciale: colto da malore viene salvato da un'addetta alle pulizie - Colto da un improvviso e violento malore un uomo è caduto a terra ed è stato soccorso e salvato ... ilmessaggero.it
Paura al centro commerciale. Pistola carica contro i carabinieri. Indagini su islamico radicalizzato - Uomo di 45 anni reagisce al controllo sfoderando una calibro 7,65 col colpo in canna. lanazione.it
Auto finisce contro tubo e provoca fuga di gas: paura in centro https://ebx.sh/kjrxMV - facebook.com facebook
Crolla un cornicione con fioriere in centro a Napoli: paura, nessun ferito x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.