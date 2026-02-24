ionq entra nella difesa usa scatta la sfida quantum

IonQ, azienda specializzata in quantum computing, ha ottenuto un contratto nel programma Shield Idiq della Missile Defense Agency degli Stati Uniti, a causa della sua tecnologia avanzata. La scelta deriva dalla capacità di IonQ di sviluppare sistemi di calcolo quantistico robusti, utili per la difesa nazionale. La firma di questo accordo rappresenta un passo importante per l’azienda, che si prepara a competere in un mercato sempre più strategico. La collaborazione avviene in un momento di forte attenzione alle capacità tecnologiche militari.

IonQ, gruppo attivo nel quantum computing e presente anche in Italia, è stato selezionato nel programma Shield Idiq della Missile defense agency statunitense, un contratto quadro con valore massimo complessivo di 151 miliardi di dollari. La notizia riguarda l'ammissione al perimetro dei soggetti idonei a concorrere per futuri ordini di lavoro e non l'assegnazione diretta di una commessa esecutiva. Il perimetro del programma. L'ingresso nel programma Shield consente a IonQ di partecipare alle procedure competitive previste dal modello Idiq, utilizzato per acquisire capacità e tecnologie in più ambiti della difesa missilistica.

