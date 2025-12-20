Quantum perché l’Italia può ancora vincere la sfida tecnologica Parla Butti

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal parlare di “Quantum” alla sua messa a terra. Una partita ancora aperta che vede il nostro Paese in prima linea. Ne sono una prova gli Stati Generali del Quantum, organizzati dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, che, dopo la pubblicazione della strategia nazionale nel luglio scorso, segna un ulteriore passo avanti verso questo acceleratore di competitività. Formiche, media partner dell’evento organizzato dal Dipartimento per la trasformazione digitale, ne ha parlato con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti, che ha promosso l’iniziativa. 🔗 Leggi su Formiche.net

