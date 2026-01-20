Il 31 gennaio ad Arezzo si terrà “Le innominate: libere di essere”, un evento promosso dall’associazione Liria. L’appuntamento, che si svolgerà alle 17:30 presso la sede di Via Pellicceria 23, intende sensibilizzare sulla lotta alla violenza contro le donne. L’iniziativa si inserisce in un percorso di impegno civico e culturale, promuovendo il rispetto e la libertà delle donne in un contesto di ascolto e confronto.

Arezo, 20 gennaio 2026 – Il 31 gennaio, alle ore 17:30, presso la sede di Via Pellicceria 23 ad Arezzo, si svolgerà l’evento “Le innominate: libere di essere”, organizzato dall’associazione Liria-nella persona dell’attuale presidente Alberto Cruciani e dei soci-, storica realtà aretina e associazione culturale giovanile, leader in Provincia e in Toscana. LIRIA, infatti, in passato si è distinta per importanti iniziative culturali e sociali come “Passi in Rosa”, evento incentrato sul contrasto alla violenza sulle donne e svoltosi tra le strade di Arezzo, per l’esattezza nel quartiere di Saione, lì dove serviva maggiormente portare simili messaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta alla violenza sulle donne, arriva “Le innominate: libere di essere”

