Lotta alla violenza sulle donne arriva Le innominate | libere di essere

Da lanazione.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31 gennaio ad Arezzo si terrà “Le innominate: libere di essere”, un evento promosso dall’associazione Liria. L’appuntamento, che si svolgerà alle 17:30 presso la sede di Via Pellicceria 23, intende sensibilizzare sulla lotta alla violenza contro le donne. L’iniziativa si inserisce in un percorso di impegno civico e culturale, promuovendo il rispetto e la libertà delle donne in un contesto di ascolto e confronto.

Arezo, 20 gennaio 2026 – Il 31 gennaio, alle ore 17:30, presso la sede di Via Pellicceria 23 ad Arezzo, si svolgerà l’evento “Le innominate: libere di essere”, organizzato dall’associazione Liria-nella persona dell’attuale presidente Alberto Cruciani e dei soci-, storica realtà aretina e associazione culturale giovanile, leader in Provincia e in Toscana. LIRIA, infatti, in passato si è distinta per importanti iniziative culturali e sociali come “Passi in Rosa”, evento incentrato sul contrasto alla violenza sulle donne e svoltosi tra le strade di Arezzo, per l’esattezza nel quartiere di Saione, lì dove serviva maggiormente portare simili messaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lotta alla violenza sulle donne arriva le innominate libere di essere

© Lanazione.it - Lotta alla violenza sulle donne, arriva “Le innominate: libere di essere”

Leggi anche: Donne libere di ricominciare, il progetto avviato dalla Calabria nella lotta alla violenza

Leggi anche: Morcone celebra la Giornata contro la Violenza sulle Donne con “LIBERE DI ESSERE”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Reti che tengono: la lotta alla violenza sulle donne nasce dai territori - Per contrastare davvero la violenza contro le donne non bastano le leggi. lopinionista.it

lotta violenzaLa lotta alla violenza deve essere bipartisan - Quasi contemporaneamente, a Milano, una 19enne è stata violentata e uccisa da un peruviano che aveva già al suo attivo una lunga “carriera”: rapine in metropolitana, violenze, perfino una denuncia per ... italiaoggi.it

Contro la violenza sulle donne, la lezione di Gino Cecchettin

Video Contro la violenza sulle donne, la lezione di Gino Cecchettin

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.