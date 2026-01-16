Reti che tengono | la lotta alla violenza sulle donne nasce dai territori

La lotta alla violenza sulle donne richiede un impegno che va oltre le norme legislative. È fondamentale rafforzare le reti locali, promuovendo collaborazione e responsabilità condivisa tra istituzioni, associazioni e comunità. Solo attraverso un approccio territoriale coeso si può creare un ambiente più sicuro e rispettoso, supportando le donne nel percorso di tutela e prevenzione.

Per contrastare davvero la violenza contro le donne non bastano le leggi. Servono relazioni, cooperazione, responsabilità condivise. È questo il messaggio che emerge con forza dalla ricerca Prevenire e combattere la violenza contro le donne: le reti territoriali – Anno 2025, pubblicata dall'ISTAT lo scorso dicembre e che rappresenta il primo tentativo sistematico di mappare a livello nazionale le reti territoriali formalmente attive nel contrasto alla violenza di genere. L'indagine nasce dai lavori di un Tavolo interistituzionale che ha coinvolto il Dipartimento per le Pari Opportunità, le Regioni e le Province autonome e le associazioni impegnate nella protezione delle vittime.

