Mascali investe sulla sostenibilità | alla polizia locale due nuove auto elettriche di ultima generazione
Segno tangibile di un rinnovato impegno per la sostenibilità ambientale e l'efficienza dei servizi: il corpo di polizia locale di Mascali ha accolto in dotazione due nuove auto di servizio elettriche. La consegna è avvenuta alla presenza del sindaco Luigi Messina e del comandante Maurizio Cannavò. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
