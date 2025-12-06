Mascali investe sulla sostenibilità | alla polizia locale due nuove auto elettriche di ultima generazione

Segno tangibile di un rinnovato impegno per la sostenibilità ambientale e l'efficienza dei servizi: il corpo di polizia locale di Mascali ha accolto in dotazione due nuove auto di servizio elettriche. La consegna è avvenuta alla presenza del sindaco Luigi Messina e del comandante Maurizio Cannavò. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it