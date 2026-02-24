Investì un pedone poi la fuga | rintracciato

Un uomo di 88 anni, residente a Rozzano, ha investito una donna sulle strisce pedonali e poi si è allontanato senza fermarsi, dopo aver perso il controllo dell’auto. La causa dell’incidente è stata la manovra imprudente del conducente, che ha provocato ferite alla donna e ha portato alla sua fuga. La polizia ha rintracciato l’automobilista, sequestrandogli la patente e denunciandolo per omissione di soccorso. La vittima è stata portata in ospedale con ferite lievi.

È stato denunciato per omissione di soccorso e si è visto sequestrare la patente di guida l’automobilista di 88 anni, residente a Rozzano, che venerdì sera ha investito una donna sulle strisce pedonali, per poi allontanarsi senza prestare aiuto. Si è conclusa in meno di 48 ore l’indagine lampo condotta dalla Polizia locale di Assago, che è riuscita a risalire all’identità del pirata della strada. Una volta in comando, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità. L’incidente risale a venerdì sera, lungo viale Milanofiori, all’altezza del Mediolanum Forum. Una donna di 37 anni stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un’auto che viaggiava verso Rozzano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

