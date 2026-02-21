Scooter travolto e poi la fuga | autista rintracciato a Campoli del Monte Taburno

Il 20 febbraio, alle 17, un scooter è stato investito in via Vetrone e il conducente è fuggito subito dopo l’incidente. La polizia municipale di Benevento ha avviato le ricerche e, poche ore dopo, ha rintracciato l’autista a Campoli del Monte Taburno. La vettura coinvolta nel sinistro è risultata essere una moto di colore scuro, abbandonata poco distante dal luogo dell’incidente. La vittima è stata portata in ospedale per le ferite riportate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata del 20 febbraio, intorno alle ore 17.00 circa personale dipendente del Corpo di Polizia Municipale di Benevento veniva allertato per un sinistro stradale con feriti in via Vetrone. Giunti sul posto gli operatori accertavano la presenza di un solo motoveicolo coinvolto con accanto il conducente. Il passeggero risultava già trasportato dall'ambulanza 118. Effettuati i primi rilievi era emerso che il veicolo di controparte si era allontanato senza prestare soccorso e mettersi a disposizione dell'autorità. In breve tempo gli agenti risalivano all'autore del fatto, rintracciandolo nel territorio Comunale di Campoli Monte Taburno, anche grazie al supporto territoriale del Comando Stazione Carabinieri Cautano.