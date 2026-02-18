Roma investe una ragazza sul lungotevere poi la fuga | pirata della strada rintracciato

Un uomo ha investito una ragazza sul Lungotevere Sanzio a Roma il 15 febbraio e poi è fuggito, causando preoccupazione tra i passanti. La polizia ha immediatamente avviato le ricerche e poche ore dopo è riuscita a rintracciare il conducente. La giovane turista è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre le forze dell'ordine stanno ancora indagando sull’accaduto.

Roma, 18 febbraio 2026 – È durata solo poche ore la fuga dell’automobilista che, nella serata del 15 febbraio, ha investito una giovane turista sul Lungotevere Sanzio, allontanandosi senza prestare soccorso. Grazie alla tempestività e accuratezza delle indagini svolte dagli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti sul luogo del sinistro, è stato possibile risalire al veicolo e al conducente che si trovava alla guida al momento dei fatti. Erano circa le 20.30 di sabato, quando una Suzuki Jimny, proveniente da piazza Trilussa, ha investito una coppia di turisti, che stava attraversando sulle strisce pedonali di Lungotevere Raffaello Sanzio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

