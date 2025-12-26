La famiglia di Sara Campanella, la ragazza uccisa a coltellate a Messina lo scorso 31 marzo, ha creato un'associazione in sua memoria: "Sara Campanella Ets". Il fratello Claudio ha precisato: "L’associazione è un modo per dire 'Sara vive, Sara non è mai andata via'". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sara Campanella, la famiglia crea un’associazione in sua memoria: La sua storia per un mondo più giusto.

