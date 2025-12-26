Sara Campanella la famiglia crea un’associazione in sua memoria | La sua storia per un mondo più giusto
La famiglia di Sara Campanella, la ragazza uccisa a coltellate a Messina lo scorso 31 marzo, ha creato un'associazione in sua memoria: "Sara Campanella Ets". Il fratello Claudio ha precisato: "L’associazione è un modo per dire 'Sara vive, Sara non è mai andata via'". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Conferita a Messina la laurea a Sara Campanella, vittima di femminicidio: “La sua voce non sia mai dimenticata”
Leggi anche: Messina, laurea alla memoria per Sara Campanella: “La sua luce vivrà per sempre”
Sara Campanella, la famiglia crea un’associazione in sua memoria: La sua storia per un mondo più giusto.
Sara Campanella, la famiglia crea un’associazione in sua memoria: “La sua storia per un mondo più giusto” - La famiglia di Sara Campanella, la ragazza uccisa a coltellate a Messina lo scorso 31 marzo, ha creato un'associazione in sua memoria: "Sara Campanella ... fanpage.it
Nasce l’associazione Sara Campanella, per trasformare il dolore in impegno - È l'impegno dell'associazione "Sara Campanella Ets", che ha fatto la sua prima uscita pubblica ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo. vita.it
Sara Campanella, Lagalla: “Dalla memoria impegno civile contro i femminicidi” - È questo il messaggio al centro dell’intervento del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che oggi ... sicilianews24.it
Durante la messa don Corrado ha ricordato anche i giovani vittime di violenza: da Sara Campanella a Roberta Siragusa, passando per Paolo Taormina - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.