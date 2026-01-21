La consulta provinciale degli studenti è un organismo che rappresenta le esigenze e le opinioni dei giovani nelle istituzioni scolastiche. Il suo ruolo è favorire il dialogo tra studenti, istituzioni e territorio, contribuendo alla partecipazione democratica e alla valorizzazione della voce dei giovani. Ne parliamo con Alessandro Abbinanti, rappresentante della consulta, per comprendere l'importanza di questo strumento nel percorso di crescita civica degli studenti.

La scuola non è soltanto il luogo in cui si apprendono nozioni e competenze, ma rappresenta il primo vero spazio in cui i giovani sperimentano la cittadinanza, il confronto democratico e la responsabilità verso la collettività. È tra i banchi di scuola, infatti, che si formano le coscienze civiche, si impara ad ascoltare l’altro e si comprende che il cambiamento nasce dall’impegno quotidiano, anche quando richiede fatica, costanza e visione. L'articolo La consulta provinciale degli studenti, qual è il suo ruolo e perché è uno strumento importante. Ne parliamo con un suo rappresentante, Alessandro Abbinanti INTERVISTA .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Alessandro Di Micco nuovo presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia

Leggi anche: Consulta provinciale degli studenti, Lupò eletto per il secondo mandato

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

SIGLATO IN PREFETTURA IL PROTOCOLLO D’INTESA CON LA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

Argomenti discussi: La consulta provinciale degli studenti, qual è il suo ruolo e perché è uno strumento importante. Ne parliamo con un suo rappresentante, Alessandro Abbinanti [INTERVISTA]; Studenti, nella consulta provinciale di Roma arriva il divieto di tumulto; I nuiovi rappresentanti del Bona: Ascolteremo tutte le esigenze; Dialogo tra giovani e istituzioni: incontro positivo tra rappresentanze studentesche e giovanili. Di Franco rilancia la proposta della Consulta provinciale.

Consulta degli studenti. Michael eletto presidente. Tutti i nomi della GiuntaLa Consulta provinciale degli studenti di Pistoia ha rinnovato la propria Cabina di presidenza e la giunta esecutiva, dando inizio a un nuovo mandato di rappresentanza per tutti gli studenti della ... lanazione.it

Barozzi, la consulta degli studenti: Sospensione inedita e assurda. Il caso arriva al ministro ValditaraGavioli, referente provinciale dei giovani: Vicini a Damiano che per uno sciopero rischia la maturità. I parlamentari Vaccari e Guerra incalzano: Chiarimento necessario, la libertà di parola va ... ilrestodelcarlino.it

Consulta Provinciale degli Studenti di Crotone facebook

Caregiver, la Consulta provinciale per la disabilità: "Ddl del Ministero è solo un'elemosina" - x.com