La consulta provinciale degli studenti qual è il suo ruolo e perché è uno strumento importante Ne parliamo con un suo rappresentante Alessandro Abbinanti INTERVISTA

Da orizzontescuola.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La consulta provinciale degli studenti è un organismo che rappresenta le esigenze e le opinioni dei giovani nelle istituzioni scolastiche. Il suo ruolo è favorire il dialogo tra studenti, istituzioni e territorio, contribuendo alla partecipazione democratica e alla valorizzazione della voce dei giovani. Ne parliamo con Alessandro Abbinanti, rappresentante della consulta, per comprendere l'importanza di questo strumento nel percorso di crescita civica degli studenti.

La scuola non è soltanto il luogo in cui si apprendono nozioni e competenze, ma rappresenta il primo vero spazio in cui i giovani sperimentano la cittadinanza, il confronto democratico e la responsabilità verso la collettività. È tra i banchi di scuola, infatti, che si formano le coscienze civiche, si impara ad ascoltare l’altro e si comprende che il cambiamento nasce dall’impegno quotidiano, anche quando richiede fatica, costanza e visione. L'articolo La consulta provinciale degli studenti, qual è il suo ruolo e perché è uno strumento importante. Ne parliamo con un suo rappresentante, Alessandro Abbinanti INTERVISTA .🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Alessandro Di Micco nuovo presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia

Leggi anche: Consulta provinciale degli studenti, Lupò eletto per il secondo mandato

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

SIGLATO IN PREFETTURA IL PROTOCOLLO D’INTESA CON LA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

Video SIGLATO IN PREFETTURA IL PROTOCOLLO D’INTESA CON LA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

Argomenti discussi: La consulta provinciale degli studenti, qual è il suo ruolo e perché è uno strumento importante. Ne parliamo con un suo rappresentante, Alessandro Abbinanti [INTERVISTA]; Studenti, nella consulta provinciale di Roma arriva il divieto di tumulto; I nuiovi rappresentanti del Bona: Ascolteremo tutte le esigenze; Dialogo tra giovani e istituzioni: incontro positivo tra rappresentanze studentesche e giovanili. Di Franco rilancia la proposta della Consulta provinciale.

Consulta degli studenti. Michael eletto presidente. Tutti i nomi della GiuntaLa Consulta provinciale degli studenti di Pistoia ha rinnovato la propria Cabina di presidenza e la giunta esecutiva, dando inizio a un nuovo mandato di rappresentanza per tutti gli studenti della ... lanazione.it

Barozzi, la consulta degli studenti: Sospensione inedita e assurda. Il caso arriva al ministro ValditaraGavioli, referente provinciale dei giovani: Vicini a Damiano che per uno sciopero rischia la maturità. I parlamentari Vaccari e Guerra incalzano: Chiarimento necessario, la libertà di parola va ... ilrestodelcarlino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.