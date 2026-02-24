Giada D’Antonio operata dopo l’infortunio del periodo olimpico | esito e tempi di recupero

Il grave infortunio di Giada D’Antonio è avvenuto a causa di una caduta durante un allenamento a Dobbiaco il 14 febbraio. La sciatrice si è ferita mentre tentava un’inforcata in gigante, causando la necessità di un intervento chirurgico. La sua condizione ha richiesto un intervento immediato e il suo ritorno alle competizioni dipenderà dall’esito dell’operazione e dai tempi di recupero. La squadra medica monitora attentamente la situazione.

Lo scorso 14 febbraio Giada D’Antonio cadde caduta in seguito a un’inforcata durante una sessione di allenamento in gigante sulle nevi di Dobbiaco. Alcuni giorni prima la 16enne campana aveva esordito alle Olimpiadi, disputando lo slalom della combinata a squadre e inforcando dopo poche porte. L’allenamento serviva per farsi trovare pronta per la gara tra i pali stretti che avrebbe chiuso la rassegna a cinque cerchi per lo sci alpino, ma purtroppo l’azzurra ha rimediato un brutto infortunio. I primo accertamenti avevano evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro e una sospetta rottura del legamento crociato anteriore, che è poi stato confermato dalla risonanza magnetica: trauma distorsivo al ginocchio destro e rottura del legamento crociato anteriore. 🔗 Leggi su Oasport.it

Giada D'Antonio, la sedicenne sciatrice di San Sebastiano al Vesuvio che si è infortunata sabato 14 febbraio nel corso di un allenamento di gigante a Dobbiaco a pochi giorni

