Montevarchi interruzione dell’energia elettrica il 25 febbraio per lavori PNRR

L’interruzione dell’energia elettrica a Montevarchi il 25 febbraio deriva dai lavori di potenziamento della rete finanziati con i fondi del PNRR. La società E-Distribuzione ha programmato l’intervento per migliorare l’affidabilità dell’elettricità nel centro urbano. Le squadre operative inizieranno i lavori alle otto del mattino e prevedono di concludere entro il pomeriggio. Durante questa fascia oraria, le utenze situate in alcune zone del paese resteranno senza corrente. I residenti e le attività commerciali sono stati avvisati per tempo.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – L'amministrazione comunale di Montevarchi e E-Distribuzione informano la cittadinanza che mercoledì 25 febbraio 2026, dalle ore 8.00 alle 16.00, sarà sospesa l'erogazione di energia elettrica in una porzione del territorio comunale. L'interruzione interesserà l'area compresa tra via A. Burzagli, via di Terranuova e parte di viale Cadorna, ed è necessaria per consentire l'esecuzione di interventi rientranti nella programmazione del PNRR, da completare entro le scadenze previste. E-Distribuzione ha precisato che i quattro interventi programmati sono stati accorpati in un'unica sospensione del servizio con l'obiettivo di contenere al minimo i disagi per cittadini e attività economiche.