Inter il Bodo Glimt ti aspetta | Chivu cerca la rimonta

Il Bodo Glimt si prepara ad affrontare l’Inter dopo aver ottenuto una vittoria convincente in casa. La squadra norvegese punta a consolidare la sua posizione in classifica, motivata dalla recente affermazione contro una squadra di alta classifica. Chivu, allenatore dell’Inter, cerca di correggere gli errori della squadra e di riaccendere la speranza di rimonta. I tifosi aspettano con ansia la sfida che si avvicina.

Un’altra giornata di Serie A è passata in archivio, con l’Inter che è riuscita a mettere in cascina altri 3 punti di estrema pesantezza in quel del Via del Mare contro il Lecce. Un successo di misura, il classico esempio del concetto di massima resa con il minimo sforzo. La vittoria con i salentini – oltre a quella del Parma contro il Milan al Meazza – permette ai nerazzurri di allungare in cima alla classifica, cucendosi una prima discreta parte di Scudetto sul petto. Il focus, però, si sposta subito e inevitabilmente su un altro impegno, un vero e proprio snodo cruciale di questa annata che riguarda il cammino in Champions League. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter Bodo Glimt, Chivu punterà sui big per la Champions! Nessun turnover: priorità rimontaChivu sceglie di affidarsi ai giocatori più esperti per la sfida di Champions League, motivato dalla volontà di recuperare punti importanti.

Chivu Inter, la rincorsa scudetto e la missione rimonta in Champions League contro il Bodo GlimtChivu Inter ha deciso di puntare tutto sulla conquista dello scudetto e sulla qualificazione in Champions League, dopo aver ottenuto un vantaggio in campionato.

