Inter Bodo Glimt Chivu punterà sui big per la Champions! Nessun turnover | priorità rimonta

Chivu sceglie di affidarsi ai giocatori più esperti per la sfida di Champions League, motivato dalla volontà di recuperare punti importanti. La decisione deriva dalla convinzione che solo i titolari possano garantire la solidità necessaria contro l'avversario. In allenamento, i big hanno lavorato intensamente per migliorare la strategia di squadra, puntando tutto sulla rimonta. La formazione ufficiale verrà comunicata poco prima della partita.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. L’ Inter  ha appena messo in archivio una  vittoria fondamentale a Lecce, un successo che ha permesso alla  compagine nerazzurra  di volare momentaneamente a  +10 sul Milan. Tuttavia, non c’è tempo per festeggiare: la testa di tutto l’ambiente è già proiettata alla serata di martedì. A  San Siro  andrà in scena l’atteso ritorno dei  playoff di Champions League, dove la  squadra di Chivu  è chiamata a un’impresa non banale: ribaltare il pesante  3-1  subito nella gara d’andata contro i norvegesi del  Bodo Glimt. 🔗 Leggi su Internews24.com

