Inter fuori dalla Champions figuraccia storica col Bodo | nerazzurri sconfitti anche a San Siro

L'Inter ha subito una sconfitta pesante contro il BodoGlimt, che ha portato alla eliminazione precoce dalla Champions League. La causa principale è stata una prestazione sotto tono e alcune disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare. La squadra ha faticato a creare occasioni e ha subito gol decisivi nel secondo tempo. La delusione si fa sentire tra i tifosi, che ora si chiedono cosa cambierà in futuro.