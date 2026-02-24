Inter fuori dalla Champions figuraccia storica col Bodo | nerazzurri sconfitti anche a San Siro
L'Inter ha subito una sconfitta pesante contro il BodoGlimt, che ha portato alla eliminazione precoce dalla Champions League. La causa principale è stata una prestazione sotto tono e alcune disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare. La squadra ha faticato a creare occasioni e ha subito gol decisivi nel secondo tempo. La delusione si fa sentire tra i tifosi, che ora si chiedono cosa cambierà in futuro.
L'Inter saluta la Champions League già al playoff con una sconfitta pesantissima anche a San Siro contro il BodoGlimt. Dopo il 3-1 subito all'andata in Norvegia, i nerazzurri perdono 2-1 anche nel ritorno: decisivi i gol di Hauge ed Evjen, inutile la rete finale di Bastoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: LIVE Inter-Bodo Glimt 1-2, Champions League calcio in DIRETTA: nerazzurri fuori dalla competizione, sconfitti anche in casa
Diretta gol Champions League: nerazzurri fuori! Sconfitti dal Bodo Glimt. Tutti i risultati di giornataL’Inter esce dalla Champions League dopo una sconfitta contro il Bodo Glimt, causa di questa eliminazione.
