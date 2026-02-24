Diretta gol Champions League | nerazzurri fuori! Sconfitti dal Bodo Glimt Tutti i risultati di giornata

Da calcionews24.com 24 feb 2026

L’Inter esce dalla Champions League dopo una sconfitta contro il Bodo Glimt, causa di questa eliminazione. La squadra nerazzurra non riesce a superare la fase dei playoff, nonostante gli sforzi sul campo. I tifosi assistono increduli all’epilogo di una partita combattuta, che ha visto i norvegesi mettere in difficoltà la difesa italiana. La partita si conclude con il risultato che elimina gli interisti dalla competizione.

Diretta gol Champions League LIVE: Bodo Glimt 3-1 contro l’Inter, Atletico Madrid rimontato dal Club BruggeIl Bodo Glimt ha battuto l’Inter per 3-1, una sconfitta che sorprende molti tifosi.

Diretta gol Champions League LIVE: Inter Bodo Glimt, si parte!Inter e Bodo Glimt si affrontano in una partita decisiva per i playoff di Champions League.

diretta gol champions leagueInter-Bodo Glimt 1-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: Bastoni accorcia le distanzeLa diretta live di Inter Bodo Glimt di Champions: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita di ritorno dei playoff ... fanpage.it

Inter-Bodo Glimt diretta Champions League: decidono Hauge e Evjen, nerazzurri eliminati. Le reazioni LIVEI nerazzurri di Chivu si giocano l'accesso alla fase ad eliminazione diretta: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it