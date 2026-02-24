LIVE Inter-Bodo Glimt 1-2 Champions League calcio in DIRETTA | nerazzurri fuori dalla competizione sconfitti anche in casa

L'Inter ha subito una sconfitta per 2-1 contro il Bodo Glimt, a causa di una prestazione deludente in casa. La squadra ha concesso due gol nel primo tempo, compromettendo il risultato. I nerazzurri hanno tentato di reagire, ma non sono riusciti a ribaltare la situazione. La partita ha dimostrato i limiti della formazione in questa fase della competizione. La sfida si è conclusa con l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League.

© Oasport.it - LIVE Inter-Bodo Glimt 1-2, Champions League calcio in DIRETTA: nerazzurri fuori dalla competizione, sconfitti anche in casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.56 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.54 Brutta sconfitta per i nerazzurri che sfiorano la figuraccia contro il Bodo Glimt che sfiora più volte la terza rete prima di quella fortunosa di Bastoni. Bodo Glimt che sconfigge per due volte di seguito l’Inter meritando la qualificazione al prossimo turno. 94? Finisce la partita, Inter-Bodo Glimt 1-2. L’Inter va fuori dalla Champions League. 92? Ultimo giro d’orologio della partita. 90? Ci saranno tre minuti di recupero. 88? Inter oramai fuori dalla Champions League, manca solo il recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it Diretta gol Champions League: nerazzurri fuori! Sconfitti dal Bodo Glimt. Tutti i risultati di giornataL’Inter esce dalla Champions League dopo una sconfitta contro il Bodo Glimt, causa di questa eliminazione. LIVE Inter-Bodo Glimt, Champions League calcio in DIRETTA: Bonny parte dalla panchina!Bonny non scende in campo, in un momento difficile per l’Inter dopo il 3-1 in Norvegia. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: LIVE! Inter-Bodo Glimt 0-0: Thuram con Esposito, sorpresa Frattesi; Inter-Bodø/Glimt: orari e dove vederla in TV; L'Inter cade a Bodo: 3-1 nell'andata del playoff; Bodo/Glimt-Inter 3-1 oggi, playoff Champions League. La partita. Inter-Bodo Glimt 1-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: Bastoni accorcia le distanzeLa diretta live di Inter Bodo Glimt di Champions: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita di ritorno dei playoff ... fanpage.it Inter-Bodo Glimt, il risultato in diretta LIVEA San Siro l'Inter cerca la rimonta dopo il 3-1 rimediato all'andata in Norvegia, per tentare di approdare agli ottavi. Nel primo tempo ci provano Esposito e Frattesi di testa, poi è pericoloso Zielin ... sport.sky.it Play off Champions League. Inter-Bodo Glimt 2-1: nerazzurri eliminati dai norvegesi Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-champions-league-playoff-ritorno-inter-atalanta-juventus-cronaca-diretta-risultati-classific - facebook.com facebook Inter-Bodo Glimt, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL x.com