Inter che disfatta in Champions! Il Bodo vince anche a San Siro 1-2 e vola agli ottavi

L’Inter ha subito una sconfitta contro il Bodo Glimt, che ha vinto anche a San Siro con un punteggio di 2-1. La causa principale è stata la doppietta di Evjen, che ha rovinato la serata dei nerazzurri. Bastoni ha segnato il gol della bandiera nel finale, ma non è stato sufficiente a ribaltare il risultato. La squadra di Inzaghi affronta ora una difficile situazione in classifica.

INTER-BODO GLIMT 2-1 Marcatori: 13' st Hauge, 27' st Evjen, 31' st Bastoni. INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 5.5 (36' st Dumfries sv), Akanji 4.5, Bastoni 6; Luis Henrique 5.5 (17' st Diouf 6), Frattesi 5 (17' st Bonny 6), Zielinski 6 (17' st Sucic 5.5), Barella 5, Dimarco 6.5 (36' st Carlos Augusto sv); Esposito 6, Thuram 4.5. In panchina: Di Gennaro, Josep Martinez, De Vrij, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan, Lavelli. Allenatore: Chivu 4.5. BODØGLIMT (4-3-3): Haikin 6.5; Sjovold 6.5, Bjortuft 6.5, Gundersen 7, Bjorkan 6 (40' st Aleesami sv); Evjen 7.5 (37' st Saltnes sv), Berg 7, Fet 6.