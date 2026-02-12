Perugia vince a Praga e vola agli ottavi di Champions League

Perugia vince in Repubblica Ceca e si qualifica per gli ottavi di Champions League. La squadra italiana ha dominato la partita, vincendo in tre set contro Praga. Con questa vittoria, il team di Perugia si assicura la prima posizione nel girone e il passaggio del turno. La partita si è giocata nel penultimo turno della fase a gironi e ha visto i biancorossi giocare con grande determinazione.

Nel penultimo turno della fase a gironi, Perugia centra una vittoria netta in tre set contro la formazione ceca, consolidando la leadership della Pool C a 14 punti e guardando con fiducia al finale della fase a gironi. La Sir Sicoma Monini parte con ritmo e gestisce i tre parziali mantenendo il controllo dell’incontro. Il capitano Giannelli guida la diagonale con Ben Tara, mentre la coppia di centrali è formata da Russo e Loser. Semeniuk e Plotnytskyi occupano le bande, Colaci è il libero e Crosato entra a partita in corso al posto di Loser infortunato. Dal lato opposto, Barrial presenta la stessa formazione utilizzata all’esordio, con Janouch in regia e Kollàtor in diagonale, Crer e Nikacevic al centro, Benda e Conde in posto 4, Monik libero. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Perugia vince a Praga e vola agli ottavi di Champions League Approfondimenti su Perugia Praga Volley, Perugia vola ai quarti di Champions League: Praga liquidato, Giannelli manda tre attaccanti in doppia Perugia ha conquistato la quinta vittoria di fila nella fase a gironi della Champions League di volley maschile. VK Lvi Praga-Perugia oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming Questa sera la Sir Sicoma Monini Perugia scende in campo contro il VK Lvi Praga, nella quinta giornata del girone C di Champions League volley. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Perugia vs Saint Nazaire VB | Full Match | CEV Champions League Volley 2025 Ultime notizie su Perugia Praga Argomenti discussi: SI TORNA AL LAVORO AL PALAZZETTO DI PERUGIA: GIOVEDI TRASFERTA DI CHAMPIONS A PRAGA; Champions League: Perugia a Praga per la 5a giornata; Champions League, Praga sulla strada della Sir Sicoma Monini Perugia; LIVE VK Lvi Praga-Perugia volley, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta da non sottovalutare. LIVE VK Lvi Praga-Perugia 0-3, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri schiantano i cechiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.27 Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata. Perugia batte Praga domicilio 3-0. 19.25 ... oasport.it Volley, Perugia vola ai quarti di Champions League: Praga liquidato, Giannelli manda tre attaccanti in doppiaPerugia ha infilato la quinta vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League di volley maschile, travolgendo il Lvi Praga con un secco ... oasport.it Coppe fuori, conti sotto pressione: il prezzo dell’eliminazione Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola fotografa l’impatto economico della stagione del Napoli dopo le uscite da Champions League e Coppa Italia. “Eliminato in Champions League, ora anche - facebook.com facebook Women | Pronte per la sfida di domani di UEFA Women's Champions League x.com

