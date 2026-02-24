Inter Bodo TV | ecco il canale che trasmetterà la gara

L’Inter ha annunciato che il canale Inter Bodo TV trasmetterà la partita contro il BodoGlimt, che si gioca questa sera. La scelta deriva dalla necessità di offrire ai tifosi italiani un modo diretto per seguire la sfida, dopo il risultato favorevole dei norvegesi all’andata. La trasmissione sarà disponibile online e sui canali ufficiali del club. I tifosi aspettano con ansia questa occasione per sostenere la squadra.

Inter Bodo TV. L’ Inter si prepara a una serata decisiva con il ritorno dei play-off contro il BodoGlimt, una sfida che arriva dopo il sorprendente 3-1 dell’andata a favore dei norvegesi. Un risultato inatteso che ha complicato il cammino dei nerazzurri, chiamati ora a una rimonta per continuare il proprio percorso europeo. Nonostante lo svantaggio, in casa interista filtra fiducia. Anche dopo l’ultimo impegno di campionato, lo spogliatoio ha ribadito la convinzione di poter ribaltare il punteggio e conquistare la qualificazione, puntando su esperienza e qualità per cambiare l’inerzia del doppio confronto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dove vedere Bodo Inter: ecco il canale che trasmetterà la gara in direttaL’Inter torna in campo per la partita contro il Bodo Glimt, causa il calendario europeo.

Inter Bodo Glimt dove vederla: ecco il canale che trasmetterà la garaL’Inter affronta il BodøGlimt dopo aver perso 3-1 nell’andata dei playoff di Champions League.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Bodo/Glimt-Inter oggi, playoff Champions League. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Inter-Bodo Glimt del 24 Febbraio 2026 in tv e streaming?; Inter-Bodo/Glimt: dove vedere il ritorno dei playoff di Champions League; Come vedere Bodo Glimt-Inter in streaming (playoff Champions).

Inter – Bodo/Glimt: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingInter – Bodo/Glimt dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it

Inter-Bodo Glimt, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVELa sfida è in programma alle ore 21:00 di martedì 24 febbraio allo stadio Giuseppe Meazza ... msn.com

L'allenatore del Bodo punge l'Inter e Chivu: "Non è furbo per me chi parla deI campo e del freddo. Il City..." - facebook.com facebook

Nilsen: "Inter, se sottovaluti il Bodo sei morta. Io, il Milan e il gol nel derby, ora sono Ceo" x.com