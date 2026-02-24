Inter Bodo Glimt LIVE 1-2 | si rivede Dumfries dopo 2 mesi e mezzo di assenza

Dumfries torna in campo dopo due mesi e mezzo di assenza, causa infortunio. La sua presenza nella partita tra Inter e Bodo Glimt a San Siro cambia le carte in tavola, portando entusiasmo tra i tifosi nerazzurri. La squadra italiana cerca di mantenere il vantaggio ottenuto all’andata, mentre gli scandinavi tentano di ribaltare il risultato. Alle 21 si accende la sfida, con i giocatori pronti a dare il massimo.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Bodo Glimt, match valevole per i playoff di ritorno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bodo Glimt, playoff di ritorno di Champions League. Pubblico delle grandi occasioni per una delle partite più importanti della stagione per la squadra di Chivu, chiamata ad un’impresa per rimontare il 3-1 maturato nel match d’andata in Norvegia. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 81? – Si rivede Dumfries dopo 2 mesi e mezzo di assenza 76? – Bastoni la riapre in mischia! 72? – Evjen chiude probabilmente il match 69? – Clamoroso palo di Akanji dopo una bella giocata Barella Dimarco! 57? – Frittata di Akanji, Hauge gela San Siro e porta avanti gli ospiti 52? – Frattesi pericoloso in sforbiciata, Thuram anticipato all’ultimo! 45? – Comincia la ripresa! 46? – Termina il primo tempo dopo un solo minuto di recupero 36? – Prima occasione per gli ospiti, Blomberg impegna Sommer di testa 33? – Pezzo di bravura di Zielinski, tiro dai 25 metri e palla a lato 28? – Haikin ancora miracoloso su una testata di Frattesi da angolo! 24? – Bastoni pericoloso di testa da azione d’angolo 16? – Thuram vicinissimo al vantaggio, palla di poco sopra la traversa 11? – Miracolo di Haikin su Dimarco! 3? – Pio Esposito subito pericoloso di testa! Partiti a San Siro! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com

Dumfries, riserve sciolte! La decisione di Chivu verso Bodo Glimt InterDumfries viene reintegrato nella lista dei convocati dopo aver avuto recenti riserve, causa una discussione interna sulla sua posizione.

Inter Bodo Glimt LIVE 0-0: termina il primo tempo dopo un solo minuto di recuperoL’Inter ha pareggiato senza reti contro il Bodo Glimt, a causa di una difesa solida e poche occasioni da gol.

