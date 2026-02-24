Inter Bodo Glimt LIVE 0-0 | termina il primo tempo dopo un solo minuto di recupero

L’Inter ha pareggiato senza reti contro il Bodo Glimt, a causa di una difesa solida e poche occasioni da gol. La partita, valida per i playoff di ritorno di Champions League, si gioca a San Siro e si conclude il primo tempo con un minuto di recupero. I tifosi guardano con attenzione ogni azione, sperando in una svolta nella ripresa. La sfida resta aperta e il risultato ancora in bilico.

© Internews24.com - Inter Bodo Glimt LIVE 0-0: termina il primo tempo dopo un solo minuto di recupero

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Bodo Glimt, match valevole per i playoff di ritorno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bodo Glimt, playoff di ritorno di Champions League. Pubblico delle grandi occasioni per una delle partite più importanti della stagione per la squadra di Chivu, chiamata ad un’impresa per rimontare il 3-1 maturato nel match d’andata in Norvegia. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 46? – Termina il primo tempo dopo un solo minuto di recupero 36? – Prima occasione per gli ospiti, Blomberg impegna Sommer di testa 33? – Pezzo di bravura di Zielinski, tiro dai 25 metri e palla a lato 28? – Haikin ancora miracoloso su una testata di Frattesi da angolo! 24? – Bastoni pericoloso di testa da azione d’angolo 16? – Thuram vicinissimo al vantaggio, palla di poco sopra la traversa 11? – Miracolo di Haikin su Dimarco! 3? – Pio Esposito subito pericoloso di testa! Partiti a San Siro! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com Lecce Inter LIVE 0-0: termina il primo tempo dopo due minuti di recuperoIl match tra Lecce e Inter si conclude senza reti, dopo un primo tempo intenso e combattuto. Inter Pisa LIVE 3-2: termina il primo tempo, nerazzurri avanti dopo 45 minuti folliAlle 20:45, a San Siro, si svolge Inter Pisa, partita valida per la 22ª giornata della Serie A 202526. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Inter-Bodø/Glimt: orari e dove vederla in TV; Champions: in campo alle 21 Inter-Bodo Glimt DIRETTA; Bodø/Glimt - Inter (3-1) Champions League 2025; Bodo Glimt-Inter, dove vedere i playoff di Champions League in tv e streaming. Inter-Bodo 0-0 Glimt LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: servono 3 gol di scarto per passareLa diretta live di Inter Bodo Glimt di Champions: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita di ritorno dei playoff ... fanpage.it LIVE Inter-Bodo Glimt 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: Dimarco trova l’esterno della reteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37' Occasione per il Bodo con Blomberg che di testa impegna Sommer. 35' Si libera bene Zielinski che non trova ... oasport.it Play off Champions League. In campo Inter-Bodo Glimt, partita da dentro o fuori Ai nerazzurri servono due gol di scarto Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-champions-league-playoff-ritorno-inter-atalanta-juv - facebook.com facebook Inter-Bodo Glimt, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL x.com