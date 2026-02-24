Inter ascolta Klinsmann | Si può vivere notte magica | Pio Esposito l’uomo del destino

L’Inter ha ascoltato le parole di Klinsmann, che ha definito Pio Esposito “l’uomo del destino”. La squadra si prepara alla partita contro il BodoGlimt, cercando di invertire il risultato di 3-1 dell’andata. I giocatori sanno che questa sfida può cambiare il loro cammino in Europa. La pressione aumenta mentre si avvicina il momento della decisione. La tensione si fa sentire in vista di questa notte cruciale.

Klinsmann. L’ Inter si avvicina alla sfida decisiva contro il BodoGlimt con la consapevolezza di dover ribaltare il 3-1 dell’andata. Per continuare il cammino europeo serviranno intensità, lucidità e soprattutto fiducia, quella stessa che in passato ha permesso ai nerazzurri di compiere rimonte rimaste nella memoria dei tifosi. Un precedente emblematico è il 3-0 del 1990 contro l’ Aston Villa, con protagonista Jurgen Klinsmann. L’ex attaccante, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha ricordato così quella notte: “ È una delle partite che non dimenticherò mai, la rimonta più grande della mia carriera “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Klinsmann rivela: «Dopo due finali in tre anni, per l’Inter uscire così presto sarebbe un’autentica delusione. Si può vivere un’altra notte magica come la nostra del 1990!»Klinsmann sottolinea che le due finali disputate negli ultimi tre anni hanno aumentato le aspettative dei tifosi, e perdere presto questa stagione sarebbe una delusione forte.

