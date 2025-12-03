Inter notte magica per Francesco Pio Esposito | la statistica non mente!

Calcionews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, notte magica a San Siro: Francesco Pio Esposito segna il suo primo gol ufficiale in Coppa Italia. Tutti i dettagli Serata da incorniciare per Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dell’Inter classe 2005. Al Meazza, negli ottavi di Coppa Italia contro il Venezia, ha trovato il suo primo gol ufficiale a San Siro con la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter notte magica per francesco pio esposito la statistica non mente

© Calcionews24.com - Inter, notte magica per Francesco Pio Esposito: la statistica non mente!

Altre letture consigliate

inter notte magica francescoInter, i soliti difetti: Chivu deve cambiare. Notte magica per l'Atalanta - Qualcosa in casa nerazzurra non torna e il suo allenatore, bravo e forse un po’ presuntuoso, deve rendersene conto ... Lo riporta corriere.it

Sucic, la prodezza nella notte magica finita sotto una piramide umana - Sotto c’è Petar Sucic, croato di pochi sorrisi, finora, che per una sera ne esibisce uno largo come il campo di San Siro. Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Notte Magica Francesco