Inter notte magica per Francesco Pio Esposito | la statistica non mente!
Inter, notte magica a San Siro: Francesco Pio Esposito segna il suo primo gol ufficiale in Coppa Italia. Tutti i dettagli Serata da incorniciare per Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dell’Inter classe 2005. Al Meazza, negli ottavi di Coppa Italia contro il Venezia, ha trovato il suo primo gol ufficiale a San Siro con la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
Notte di Coppa Italia su Italia 1 HD! ? Allo stadio San Siro l’Inter ritrova il Venezia per giocarsi l’accesso ai quarti. Calcio d’inizio alle 21:00: una sfida da dentro o fuori, tutta da vivere. Non perdere la diretta. #tivùsat #TivùsatConsiglia - facebook.com Vai su Facebook
Inter, i soliti difetti: Chivu deve cambiare. Notte magica per l'Atalanta - Qualcosa in casa nerazzurra non torna e il suo allenatore, bravo e forse un po’ presuntuoso, deve rendersene conto ... Lo riporta corriere.it
Sucic, la prodezza nella notte magica finita sotto una piramide umana - Sotto c’è Petar Sucic, croato di pochi sorrisi, finora, che per una sera ne esibisce uno largo come il campo di San Siro. Da tuttosport.com