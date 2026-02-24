Klinsmann rivela | Dopo due finali in tre anni per l’Inter uscire così presto sarebbe un’autentica delusione Si può vivere un’altra notte magica come la nostra del 1990!

Klinsmann sottolinea che le due finali disputate negli ultimi tre anni hanno aumentato le aspettative dei tifosi, e perdere presto questa stagione sarebbe una delusione forte. La squadra si prepara a tentare una rimonta contro il Bodo Glimt, sperando di rivivere le emozioni di una notte memorabile del 1990. La partita si avvicina e i giocatori sono determinati a non mollare. La sfida promette scintille fino all’ultimo secondo.

Rinnovo McKennie Juventus, è fatta! Quando arriverà la firma e quanto guadagnerà il texano. Tutti i dettagli del prolungamento Calciomercato: tutti vogliono Palestra! Concorrenza fitta per l’esterno del Cagliari: le ultimissime novità Mercato Inter, Di Marzio svela: «Andrà via Sommer e arriverà un portiere, in difesa arriverà un centrale forte e i nomi sono.» Roma, le tre mosse di Gasperini che hanno cambiato la stagione e il piano futuro dei Friedkin per vincere lo Scudetto. Dentro le strategie giallorosse! Rinnovo McKennie Juventus, è fatta! Quando arriverà la firma e quanto guadagnerà il texano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Conferenza stampa Chivu alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Per Bastoni abbiamo avuto una settimana di me**a. Sarebbe una vergogna uscire con una squadra così piccola? Rispondo così»Cristian Chivu ha spiegato che la squadra ha affrontato una settimana difficile a causa dei problemi di Bastoni.

Leggi anche: La finale di Montezemolo. "Bologna, puoi regalarmi un’altra notte magica»